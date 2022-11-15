80% Львова без світла, нема тепла і гарячої води: у області досі є загроза ударів
15 листопада 2022 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Майже увесь Львів залишився без світла та гарячої води. За даними Андрія Садового, також немає опалення.
Відповідну інформацію повідомив мер Андрій Садовий. За його даними, одна людина поранена.
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80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема,
– написав Садовий.
За його інформацією, комунальники вже запускають дизель-генератори. Окрім того, мер Львова повідомив, що:
- одна людина важко поранена внаслідок ракетного обстрілу. Її госпіталізували та оперують;
- трамваї та тролейбуси у місті не курсують, а відновлювальні роботи почнуться тільки після завершення тривоги;
- всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги.
"Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями", – пояснив Андрій Садовий.