80% – правда: Буданов висловився про заяви Пригожина

80% з того, що каже ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, є чистою правдою. Він щиро критикує військове керівництво Росії.

Про це в програмі "Різні люди" заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє 24 канал.

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Буданов прокоментував заяви Пригожина

За словами очільника ГУР, більшість заяв Пригожина – правда.

Найстрашніше, що те, що говорить Пригожин, – це більшістю правда. Є якісь речі, про які навіть не можна сказати, що вони неправдиві – їх можна двояко сприймати. Але відсотків 80 з того, що він каже, – це взагалі чиста правда,

– пояснив Буданов.

Він додав, що зокрема, Пригожин щиро критикує міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і головнокомандувача збройних сил Росії Валєрія Герасимова. Їхні постійні конфлікти не є так званою ІПСО.

На думку Буданова, ПВК "Вагнера" показала "свою максимальну ефективність" на відміну від російської армії, чиє командування через заздрість намагається "фізично стерти" приватні підрозділи. Кадирівці також програють в ефективності найманцям Пригожина.

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