80% українців заявили, що готові йти на вибори, – керівник соціологічної групи "Рейтинг"

Про соціологічні опитування щодо майбутніх президентських виборів у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Про соціологічні опитування щодо майбутніх виборів

– Частина кандидатів у президенти є відомими для широкого загалу або хоча б для певних категорій. Інша ж частина – навіть не регіональні лідери, а швидше представники політичних або бізнес-структур.

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– Для певної кількості кандидатів президентські вибори – це можливість за не надто великі кошти провести піар-кампанію перед парламентськими виборами.

– Ми як соціологи оприлюднюємо для загального розгляду три колонки. В одній з них – всі опитані в Україні, в другій – ті, хто зазначили, що так чи інакше готові взяти участь у виборах. До третьої категорії належать ті, хто ще сумнівається, чи будуть голосувати.

– Коли ми аналізуємо результати, то розподіляємо тих, хто ще не визначилися, й отримуємо цифри, які можуть бути наближеними до результатів виборів, якщо б вони відбулися вже завтра, наприклад.



Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за січень 2019 року



Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за січень 2019 року

– Відсоток осіб у наших опитуваннях, які заявляли, що тою чи іншою мірою готові взяти участь у виборах президента, раніше складав 65-75%. Впродовж останнього часу цей показник сягнув аж 80%. Звичайно, це не означає, що всі ці люди таки прийдуть на вибори.

Про електорат Зеленського

– Лідером у наших опитуваннях за січень є Володимир Зеленський. Його електорат складається з декількох категорій. Одна з них – це молодь.

– Українське суспільство змінюється і його ставлення до політики також. Нові покоління прагнуть почути конкретні фрази від кандидатів у президенти: що і як вони планують робити.

– До іншої категорії належать ті українці, які розчаровані ситуацією в державі. Обираючи такого несистемного кандидата як Зеленський вони висловлюють форму протесту проти наявної політики.

– Електоратом Зеленського є й чимало українців навіть передпенсійного віку. У кожного з політиків є різні частини електорату. Хтось голосує за кандидата, а хтось голосує проти інших. Одні голосують раціонально, інші ж – серцем.

Як відбуватимуться вибори президента України?8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів у президенти. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.