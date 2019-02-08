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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      80% українців заявили, що готові йти на вибори, – керівник соціологічної групи "Рейтинг"

      Актуальне інтерв'ю 76 Читать новость на русском

      Про соціологічні опитування щодо майбутніх президентських виборів у програмі "Актуальне інтерв'ю" розповів керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Про соціологічні опитування щодо майбутніх виборів

      – Частина кандидатів у президенти є відомими для широкого загалу або хоча б для певних категорій. Інша ж частина – навіть не регіональні лідери, а швидше представники політичних або бізнес-структур. 

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      – Для певної кількості кандидатів президентські вибори – це можливість за не надто великі кошти провести піар-кампанію перед парламентськими виборами.

      – Ми як соціологи оприлюднюємо для загального розгляду три колонки. В одній з них – всі опитані в Україні, в другій – ті, хто зазначили, що так чи інакше готові взяти участь у виборах. До третьої категорії належать ті, хто ще сумнівається, чи будуть голосувати. 

      – Коли ми аналізуємо результати, то розподіляємо тих, хто ще не визначилися, й отримуємо цифри, які можуть бути наближеними до результатів виборів, якщо б вони відбулися вже завтра, наприклад.

      Результати опитування соціологічної групи
      Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за січень 2019 року

      Результати опитування соціологічної групи
      Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за січень 2019 року

      – Відсоток осіб у наших опитуваннях, які заявляли, що тою чи іншою мірою готові взяти участь у виборах президента, раніше складав 65-75%. Впродовж останнього часу цей показник сягнув аж 80%. Звичайно, це не означає, що всі ці люди таки прийдуть на вибори.

      Про електорат Зеленського

      – Лідером у наших опитуваннях за січень є Володимир Зеленський. Його електорат складається з декількох категорій. Одна з них – це молодь.

      – Українське суспільство змінюється і його ставлення до політики також. Нові покоління прагнуть почути конкретні фрази від кандидатів у президенти: що і як вони планують робити.

      – До іншої категорії належать ті українці, які розчаровані ситуацією в державі. Обираючи такого несистемного кандидата як Зеленський вони висловлюють форму протесту проти наявної політики.

      – Електоратом Зеленського є й чимало українців навіть передпенсійного віку. У кожного з політиків є різні частини електорату. Хтось голосує за кандидата, а хтось голосує проти інших. Одні голосують раціонально, інші ж – серцем.

      Як відбуватимуться вибори президента України?8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів у президенти. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Рейтинги Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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