84 тонни бойових набоїв: в Україну прибув шостий літак з військовою допомогою від США

В Україну прибув вже шостий вантаж із військовою допомогою від США. Зокрема, до Києва доставили чергові боєприпаси.

Мовиться про 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами міністра, загалом Україна вже отримала від США приблизно 500 тонн оборонної амуніції.

Доба ще не минула з прибуття п'ятого "птаха", а ми вже розвантажуємо шостого,

– заявив Резніков.



В Україну прибув шостий літак з допомогою від США / Фото з фейсбуку Олексія Резнікова

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Допомога Україні від США: що відомо

На тлі загрози вторгнення Росії США пообіцяли надати Україні військову допомогу.

Перша партія летальної зброї від США, а це 90 тонн, прилетіла в Україну у ніч на 22 січня. Другу партію – понад 80 тонн летального озброєння наша держава отримала 23 січня.

Третю партію – доставили 25 січня. На борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Вже 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.

П'ятий літак з військовою допомогою США прибув 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.

Повний текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:

Доба ще не минула з прибуття п'ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого. Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї. Загалом у сукупності шести пташок ми отримали приблизно 500 тонн оборонної амуніції від наших друзів і партнерів – Сполучених Штатів Америки. І це теж ще не кінець.

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