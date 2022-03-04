9 доба героїчного протистояння Росії: яка ситуаціях на головних напрямках

Україна вже 9 добу дає відсіч державі-агресорці Росії. Основні зусилля окупантів зосередилися на оточенні Києва. Також росіяни завдають ударів по інших містах.

За даними українських військових, загарбники продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по населених пунктах. Водночас вони застосовують артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

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Що відбувається на стратегічних напрямках наступу ворога

Волинський

Становище українських військ – без суттєвих змін.

Сіверський

У напрямку Чернігова українські воїни здійснюють героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.

В районі Михайло-Коцюбинського на Чернігівщині перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйновано.

Слобожанський

Підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв. Також бійці ЗСУ успішно здійснюють вогневе ураження противника.

У Генштабі додають, що Об'єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань.

Приморський

Оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя. Також військові намагаються завадити окупантам оточити Миколаїв.

Київ

Тут ЗСУ продовжують відбиття наступу ворога. Бійці завдають йому ураження завдяки наступальним угрупуванням та утриманню визначених рубежів.

Успіхи української військової авіації

Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій.

Наразі російські загарбники вже втратили 37 літаків і 37 вертольотів.

Противник – деморалізований. Місцеве населення всіма способами показує, що Росії тут – не раді. Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо!

– наголосили у Генштабі Збройних сил.

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