Не буде 9 травня: чому в Криму скасували святкування "дня перемоги"
Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що на території півострова не проводитимуть заходи до 9 травня. Тим часом на території Росії вкотре скасували ходу "безмертний полк", яку проводили цього дня.
Утім, окупанти не хочуть, аби росіяни принесли тисячі портретів знищених на війні проти України російських солдатів. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що загарбники цього бояться.
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"Діда на палці не понесу". А тепер уже треба й батька, сина, брата,
– сказав політтехнолог.
Якщо уявити невеликий населений пункт і порахувати портрети загиблих військових Росії на війні проти України, вийде чимало. Це, переконаний Тизенгаузен, не потрібно Владіміру Путіну.
Тим часом гауляйтер тимчасово окупованого півострова нервує. Адже засоби ураження, які прилітають по Криму, можуть спокійно прилетіти й по резиденції Сєргєя Аксьонова.
Росія готується до 9 травня
- У країні-агресорці 9 травня очно не проводитимуть ходу "безсмертний полк". Вона буде онлайн. Акцію скасували буцімто "з міркувань безпеки".
- У 2023-му році в Росії також скасовували цю ходу. Вона теж була онлайн. Водночас торік у Москві на Червоній площі проводили парад. Росіяни не показали свою авіацію і продемонстрували лише один свій танк – Т-34 часів Другої світової війни.
- Загарбники планують різні заходи до 9 травня на тимчасово окупованих територіях України. Однак, на думку директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павла Лисянського, вони навряд чи дадуть певний ефект. Ворогу просто скоро не буде перед ким їх проводити.
- Тим часом окупанти хочуть до 9 травня захопити Часів Яр на Донеччині. Таке розпорядження дав Владімір Путін.