Танці на могилах та вакханалія: політолог детально пояснив російський культ "побєдобєсія"

Росія намагається применшити вклад усіх учасників Другої світової війни, наголошуючи, що буцімто це Радянський Союз (власне, лише росіяни) змогли побороти нацизм. Втім навіть вшанування пам'яті навіть тих російських військових виходить не просто недолуго, але й дуже цинічно.

Сакральність "дня перемоги" в Росії була штучно нав'язана та створена для того, аби знову об'єднати пострадянський простір. Звісно ж, з центром у Москві. Про це 24 Каналу розповів Валентин Гладких – політолог.

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Вакханалія, а не вшанування

Коли увесь цивілізований світ 8 травня вшановує День пам'яті та примирення, для росіян сакральною датою залишається саме 9 травня та "день побєди".

Це не інакше ніж блюзнірство, карикатура, танці на могилах та паплюження пам'яті людей, які віддали своє життя за перемогу над антилюдським нацистським режимом. Всі ті злочини, які скоїв тоталітарний режим, не применшують героїзму та звитяги тих людей, на чиїх кістках, той режим і повстав. Ті люди заслуговують на вшанування пам'яті та поваги, а натомість є безглузда вакханалія,

– наголосив Валентин Гладких.

Крім тому, жодному учаснику Другої світової війни навіть не могло б спасти на думку виходити з гаслами "можем павтаріть", адже це суперечить тому, проти чого вони й боролися.

"В нинішньому контексті путінський режим і росіяни розв'язали війну, яка нічим не краща, ніж та війна, яку свого часу розв'язав Третій Рейх. Ідеологія Росії зараз є в багатьох аспектах гіршою, ніж та, якою живився нацистський режим. Всі ці "святкування" виглядають кричущим дисонансом", – зазначив політолог.

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Спосіб об'єднання пострадянського простору

Російський диктатор Владімір Путін вперше за 23 роки президентства не згадав Україну у привітанні із Днем пам'яті та примирення і так званим днем перемоги.

Згадувати про Україну в нинішньому контексті – це роз'ятрювати рани та нагадувати, що гасла "можемо повторити" – це лише про їхнє бажання, а не можливість. Жодних успіхів за достатній період цієї кривавої бійні у них немає,

– зауважив політолог.

Він додав, що, крім того, відсутність згадки про Україну – це катастрофа їхньої ідеології. Культ "побєдобєсія" не спрацював. Після того, як розвалився Радянський Союз, як тільки Росія назбирала достатньо сил, почала шукати способи для реінтеграції пострадянського простору в щось цілісне. Очевидно, так, аби саме Росія знову була ядром цих інтеграційних процесів.

"Для цього почали шукати якесь ідеологічне підґрунтя і не знайшли нічого розумнішого, ніж згадати, що колись ми всі разом здобули велику перемогу. Перемога над нацизмом справді була величезним досягненням цивілізованого людства. Те, що за результатами перемоги радянські люди, як були у концтаборі, так і залишились – це інше питання", – наголосив Гладких.

У підсумку такий ідеологічний вибір Росії не спрацював.

Применшення вкладу союзників

Зрештою, Росія почала витісняти вклад союзників, наголошуючи на тому, що саме Радянський Союз виборов перемогу. Забуваючи про те, що величезну лепту в це вклали щонайменше і Сполучені Штати, і Велика Британія.

Пізніше Росія почала виключати з цієї перемоги й інші народи СРСР.

Договорився Путін до того, що "русские" б цю війну виграли навіть без допомоги інших народів Радянського Союзу. Якщо подивитись на території СРСР, які й були полем бою та найбільше постраждали від ДСВ, то це переважно терени Білорусі, Україна. Кількість втрат серед українців була величезною,

– підкреслив політолог.

Натомість сьогодні Путін вирішив не згадувати про внесок українців в перемозі над нацизмом.

Варто тут зауважити, що чи не кожен третій українець, що брав участь у Другій світовій війні, є героєм Радянського Союзу. Ба більше, найбільшою армією колаборантів є РОА (російська визвольна армія). А георгієвську стрічку, яку зробили ледь не символом перемоги, використовували донські козаки, які воювали на стороні Гітлера.

Тепер же пропагандистські штампи Росії зайшли у глухий кут.

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