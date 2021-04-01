95% газопроводу: "Північний потік-2" майже добудували

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Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" активно триває. Наразі його готовність становить 95%.

Джерело:

ТАСС

Станом на 31 березня, вже уклали 2 339 кілометрів газопроводу. Наразі ще необхідно укласти 121 кілометр від загальної довжини.

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Трубоукладач "Академік Черський" прибув до місця будівництва російського газопроводу. Над укладанням труб працює компанія "Фортуна".

Залишилося укласти близько 5% від загальної довжини "Північного-потоку-2",
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Європа не зацікавлена у завершені будівництва "Північного потоку-2". На думку глави уряду, газопровід посилить російську агресію.

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Будівництво "Північного потоку-2": коротко

  • Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак це має відбуватися в обхід України.
  • У грудні 2020 року США передбачили санкції проти Росії через будівництво газопроводу.
  • Росія має намір закінчити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року. Однак раніше російська влада планувала це зробити до кінця квітня.
  • Німеччина звернулась до США та пообіцяла посилити підтримку України. Однак натомість її представники просять про можливість завершити будівництво проєкту.