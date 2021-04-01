95% газопроводу: "Північний потік-2" майже добудували

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" активно триває. Наразі його готовність становить 95%.
Джерело:ТАСС
Станом на 31 березня, вже уклали 2 339 кілометрів газопроводу. Наразі ще необхідно укласти 121 кілометр від загальної довжини.
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Трубоукладач "Академік Черський" прибув до місця будівництва російського газопроводу. Над укладанням труб працює компанія "Фортуна".
Залишилося укласти близько 5% від загальної довжини "Північного-потоку-2",
– мовиться у повідомленні.
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Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак це має відбуватися в обхід України.
- У грудні 2020 року США передбачили санкції проти Росії через будівництво газопроводу.
- Росія має намір закінчити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року. Однак раніше російська влада планувала це зробити до кінця квітня.
- Німеччина звернулась до США та пообіцяла посилити підтримку України. Однак натомість її представники просять про можливість завершити будівництво проєкту.