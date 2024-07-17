95 українських захисників звільнені з російського полону

З російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них є воїни ЗСУ, Національної гвардії, тероборони та прикордонники.

Відомо, що в цьому обміні полоненими також допомагали ОАЕ.

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Додому повернулися 95 воїнів

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне повернути додому всіх, хто перебуває в російському полоні.

Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх,

– сказав президент.

Дмитро Лубінець повідомив, що багато повернутих уперше за довгий час подзвонили рідним та вже повідомили їм радісну звістку. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Далі повернуті воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію,

– сказав омбудсман.

Що відомо про звільнених із полону

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресорки з 2022 року. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених:

49 воїнів ЗСУ, з них двоє з Повітряних сил,

21 нацгвардієць,

10 військових моряків,

7 із Сил територіальної оборони,

5 прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту,

1 оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Звільнені з полону: фото Офісу омбудсмана та штабу з питань поводження з військовополоненими

Серед захисників, які отримали свободу, 23 людини боронили Маріуполь (із них 13 – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по 9 – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському.

Один зі звільнених моряків на початку повномасштабного вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги місцевим жителям він потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Також серед звільнених є учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоб допомогти заблокованим там підрозділам.

Крім цього, серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування,

– зазначили в штабі.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом із ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей.