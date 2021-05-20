99% залежить від Росії, але ми чіпляємось і за відсоток, – Зеленський про війну на Донбасі

Володимир Зеленський назвав ситуацію з протистоянням на Донбасі одним із "найскладніших кейсів". Президент каже, що 99% залежить від Росії, проте Київ чіпляється за 1%, щоб не допустити замороження конфлікту.

Про це президент повідомив під час пресконференції 20 травня. Зеленський зауважив, що ситуація на Донбасі – це "шахова партія". Україна, незважаючи на те, що грає білими, вже була з половиною фігур.

До теми За деякі кроки людей дійсно соромно, – Зеленський про свою команду

Україна чіпляється і за 1%

Ми були без багатьох речей, які мені дуже допомогли б. І дійсно 99 % залежить від Російської Федерації. Не знаю, чи вони можуть цим пишатись, але це так є,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що зачепився за цей один відсоток. Багато зусиль докладає і голова ОП Андрій Єрмак, додав президент. За це керівник Офісу Президента навіть віддав свою репутацію, адже триває велика інформаційна війна.

Зеленський каже, що не боїться нічого

Ми не хочемо допустити замороження конфлікту. Хоча простіше – його заморозити,

– зауважив Зеленський.

Глава держави наголосив, що вже нічого не боїться, адже бачить напрям куди йти.

Більше тут Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорив президент