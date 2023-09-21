У Пентагоні США відповіли, коли в Україну прибудуть танки Abrams
Сполучені Штати продовжують допомогати Україні озброєнням. Зокрема, в міноборони країни заявили, що танки Abrams надійдуть до Збройних Сил найближчим часом згідно з графіком.
У четвер, 21 вересня, представник Пентагону Патрік Райдер розповів про танки, що були відправлені нашій державі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис трансляції брифінгу.
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Abrams їдуть в Україну
Зі слів Райдера зрозуміло, не варто сумніватися в тому, що танки Abrams будуть в української армії за графіком.
Ми очікуємо, що вони прибудуть в Україну найближчими днями та тижнями,
– констатував речник Пентагону.
Разом з тим він не став озвучувати деталі стосовно цього, що є абсолютно логічним з міркувань безпеки.
Що потрібно знати про танки Abrams / Картинка 24 Каналу
Зверніть увагу! Президент України Зеленський зараз перебуває в США, де уже відвідав, зокрема, Пентагон. Як зазначив Патрік Райдер, зустріч глави нашої держави з представниками міноборони була теплою.
"Було зрозуміло, що президент Зеленський дуже цінує підтримку з боку США", – наголосив спікер.
На порядку денному ATACMS
- Уже котрий місяць Україна веде перемовини зі США щодо передачі далекобійних ракет типу ATACMS. Ця зброя є вкрай важлива для нашої армії на полі бою.
- Як зазначав радник із національної безпеки президента Сполучених Штатів, поки Джозеф Байден вирішив не ухвалювати позитивне рішення стосовно цього.
- Однак водночас Джейк Салліван констатував, що усе може змінитися в недалекій перспективі. Тобто наша держава таки може отримати необхідну зброю.