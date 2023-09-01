Перші 10 танків Abrams Україна отримає у вересні, – Politico

Українські військові завершили навчання на американських танках. Перші 10 "Абрамс"наша держава може отримати вже у вересні.

Про це повідомляє авторитетне видання з посиланням на власні джерела, зокрема, у Міноборони США. Зауважимо, що загалом Україна отримає 31 танк M1 Abrams.

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Коли "Абрамс" буде в Україні

Полковник США Мартін О'Доннелл повідомив, що близько 200 українців пройшли практику на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині. Нещодавно солдати завершили один з останніх етапів програми – загальновійськові навчання батальйонів на полігоні Хоенфельс.

Україна має отримати перші 10 із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня, за словами офіційного представника Міністерства оборони та іншої особи, знайомої з дискусіями,

– пише видання.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть ЗСУ перевагу, необхідну для прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі.

За словами представника Міноборони США, десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього вони будуть відправлені в Україну.

США зобов'язуються прискорити поставку 31 танка в Україну до осені,

– сказав О'Доннелл.

Втім, він відмовився повідомити конкретні терміни. Також видання зазначило, американські офіційні особи сподіваються, що коли Abrams прибудуть, зможуть допомогти отримати перевагу в боротьбі для деокупації територій.

До речі, "Абрамс" є частиною приблизно 300 танків, які обіцяли західні союзники, включаючи Leopard 2 з Іспанії та Німеччини, Challenger з Великої Британії та легкі Leclerc з Франції.

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Головні характеристики танку M1 Abrams / Інфографіка 24 Каналу