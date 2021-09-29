Абсолютний фейк, – "слуга народу" про скасування безвізу для України

У низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що Євросоюз може скасувати безвізовий режим через зловживання з боку України. Однак це є абсолютною неправдою.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу. Безвізу, який отримала Україна, як країна Східного партнерства, нічого не загрожує.

До теми В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом Україною та деякими іншими державами, – ЗМІ

Мезенцева зауважила, що згідно зі статистикою Єврокомісії, яку вели з січня 2020 року до середини 2021 року, українці почали менше звертатися з проханнями про політичні притулки в Шенгенській зоні.

Також на 21% зменшилася кількість громадян, які незаконно там проживають.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявив, що скасування безвізу для України є неправдою.

Підтвердження від української та європейської сторони. Абсолютний фейк,

– наголосила депутатка.

Варто прочитати Британія перевірить біометричні паспорти України для можливого безвізу

Мезенцева прокоментувала начебто скасування безвізу: дивіться відео



Що цьому передувало