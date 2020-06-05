Абсолютно хворі істоти, – Зеленський про руйнування ворогом будівлі Херсонської ОДА

Росіяни 5 червня двічі вдарили по будівлі Херсонської ОДА, повністю зруйнувавши її. На це відреагував Володимир Зеленський.

Він назвав росіян "абсолютно хворими істотами". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис президента Зеленського.

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Росія повністю зруйнувала Херсонську ОДА

Російські військові повністю зруйнували будівлю Херсонської ОДА, завдавши одного удару авіабомбою вранці, а другого – вдень.

Цілеспрямовані удари, невипадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти,

– написав президент.

Він додав, що потрібна сила, аби змусити Росію перестати руйнувати і вбивати.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", – зауважив Володимир Зеленський.

Водночас він подякував усім у світі, хто допомагає наблизити досягнення реальної безпеки для України.

Нагадаємо, що унаслідок російського удару по Херсону вранці постраждали 3 людини, зокрема перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Чи є потерпілі унаслідок другого обстрілу наразі встановлюють.