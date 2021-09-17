Абсолютно мертва історія, – нардепка про внесення в реєстр партій, які фінансують олігархи

В реєстр пропонують, окрім самих олігархів, вносити і партії, які вони фінансують. Але це нічого позитивного не означатиме для України.

Адже за останні роки жоден олігарх, згідно зі звітами, не фінансував політичні сили. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка від групи "Справедливість" Юлія Клименко.

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Клименко: Це виглядатиме так, як останні 15 років

За її словами, загалом не можна побачити грошей олігархів у звітах політичних партій за останні 10 – 15 років.

Це абсолютно мертва історія,

– наголосила Клименко.

Вона пояснила, що партії надалі ніхто не фінансуватиме. Натомість гроші даватимуть юридичні і фізичні особи, не пов'язані юридично з олігархами.

"Це приблизно виглядатиме так, як виглядає останні 15 років", – сказала нардепка від "Справедливості".

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Кабміну та нардепами, під час якої обговорили законопроєкт про олігархів.

Клименко прокоментувала законопроєкт про статус олігарха: дивіться відео

Законопроєкт про статус олігарха: основне