Поранення Делімханова: підрозділи "Ахмата" знайшли привід втекти з передової

На тлі новин про поранення Делімханова командир "Ахмата" заявив, що повністю знімає підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку. Схоже, що бійці Кадирова нарешті знайшли привід, аби якнайшвидше втекти з передової.

Апті Алаудінов заявив, що знімає буквально всі підрозділи з Мар'їнського напрямку. Зазначив, що отримав команду від Кадирова їхати на пошуки Адама Делімханова. Чому ж кадирівці терміново вирішили накивати п'ятами з передової, розповідає 24 Канал.

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Кадирівці намагаються втекти з передової

Вже незабаром після жалісливих звернень Кадирова до української розвідки, командир "Ахмата" повідомив про "зняття" підрозділів.

Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку, виїжджаю у напрямку місця події з Делімхановим Адамом,

– заявив Апті Алаудінов.

Також уточнив, що вирушає на пошуки Делімханова за наказом Кадирова. Мовляв, той сказав знайти Адама, "чого б це не вартувало". Втім, чому ж саме знімає ахматівців, Алаудінов не пояснив.

Зауважимо, боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що соратника Кадирова "задвохсотили" у Приморську на Запоріжжі. Разом з ним ліквідували й інших наближених до ватажка ТікТок-військ та ще близько 200 особового складу.

Розвідка працювала для пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів,

– зазначив Сазонов.

До речі Стає все цікавіше: позиції, на яких перебував Делімханов, могли злити вагнерівці

Тікають, бо прилітає

Почнемо з того, що про перекидання кадирівців на Донецький напрямок офіційно повідомили 31 травня. Кадиров навіть заявив про нібито початок наступу. Щоправда, його бійцям довелося тікати від українських снарядів у Мар'їнці.

"Ахмат – могила", – зауважив голова громадської ради при Одеській ОВА. Також Сергій Братчук оприлюднив відповідне відео.

Як прилетіло по кадирівцях: дивіться відео

Окупаційні війська зокрема на Мар'їнському напрямку зосереджують свої основні зусилля. Там тривають важкі бої. Однак, у Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що українські воїни відбивають атаки ворога.

Також важливо розуміти, що здебільшого на Мар'їнському напрямку був не спецназ, а, так би мовити, звичайні бійці. Тим часом спецпризначенці "Ахмата" здебільшого перебувають у Донецьку. Щоправда, й по них потужно прилітає.

Так, вранці 9 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займалися грабежем цивільного населення, а ще знімали постановчі відео про ведення бойових дій.

6 червня в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Позиції, на яких перебував Делімханов, могли здати вагнерівці

Цікаво, що координати кадирівців здавали вагнерівці. До речі, цього разу, ймовірно, без них також не обійшлося.

Так, командир 72-ої бригади російської армії Роман Веневітін, якого раніше брали в полон бойовики Пригожина, заявив, що позицію Делімханова здали саме вагнерівці.

"На жаль, втрати відчутні. Для евакуації викликали 12 бортів", – зазначив окупант.