Він точно нездоровий, – Янгулбаєв припустив, що зараз із Делімхановим

Раніше ЗСУ повідомляли про ліквідацію соратника самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Кадиров плакався, бо не може знайти "брата", але згодом заявив, що він живий. Останнім часом про Делімханова не було новин.

Правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв припустив 24 Каналу, що із Делімхановим точно щось сталось. За його словами, інформацію про нього тримають у секреті.

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Засекречена справа навколо Делімханова

Абубакар Янгулбаєв переконаний, що усі фото та відео, які були показані з Делімхановим, що він живий, – неправда. Зараз поплічник Кадирова просто зник.

Правозахисник звернув увагу, що навіть під час заколоту Пригожина Делімханов не записав жодних відео, не з'явився у публічному просторі. Соратник Кадирова не міг пропустити таку подію.

У період заколоту не записати відео – це неможливо. З ним дійсно щось не так. Його ж односельці не можуть нічого сказати. Справа навколо нього дуже засекречена, але він точно нездоровий, як мінімум,

– вважає він.

Янгулбаєв про зникнення Делімханова: дивіться відео

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