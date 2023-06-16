Делімханов має проблеми, про які говорить ГУР МО, – ОП про пошуки "правої руки" Кадирова

Спочатку від ЗСУ з'явилась інформація про ліквідацію поплічника самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама Делімханова. Кадиров навіть звертався до ГУР з проханням знайти "дорогого брата", однак згодом заявив, що Делімханов "живий і навіть не поранений".

Ситуацію 24 Каналу прокоментував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Делімханов насправді має проблеми.

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Кадиров не володіє інформацією

Михайло Подоляк наголосив, що потрібно довіряти об'єктивним даним, яку надає Міноборони України, ЗСУ, ГУР МО. 90% інформації від цих відомств – перевірено.

Радник голови ОПУ підкреслив, що Кадиров абсолютно не володіє правдивою інформацією та не розуміє, що відбувається. Його "дорогий брат" Делімханов справді має проблеми.

На мій погляд, він має ті проблеми, про які офіційно говорить розвідка України. Обсяг цих проблем на сьогодні достеменно назвати неможливо, тому що треба провести певні роботи, які проведе наша розвідка і матиме об’єктивнішу інформацію щодо стану здоров'я цього суб'єкта,

– зазначив він.

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