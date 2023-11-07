Син Кадирова отримав високу посаду: чому це небезпечно для лідера Чечні

Адам Кадиров, 15-річний син лідера Чечні, уже не раз втрапляв у скандали. Однак, здається, батько лише пишається його поведінкою та всіляко її заохочує. Нещодавно Кадиров призначив сина на високу посаду.

На тлі скандалу із побиттям затриманого у СІЗО, Адам Кадиров отримав звання "героя Чечні". А нещодавно його призначили на нову посаду. Чим керується Рамзан Кадиров при таких рішеннях і чим це може обернутись 24 Каналу пояснила Ольга Романова – голова фонду "Русь сидящая".

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Наступника вже готують

Рамзан Кадиров вирішив призначити свого 15-річного сина Адама на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні. Цікаво, що раніше Кадиров також обіймав таку посаду при правлінні свого батька.

"Батько Рамзана Кадирова загинув і досі ніхто не знає, хто його підірвав. Треба ж так, всемогутній Кадиров чомусь не шукає вбивцю свого батька...", – зауважила Ольга Романова.

Смерть Ахмата Кадирова 9 травня 2004 року під час урочистостей, присвячених Дню перемоги на VIP-трибуні стадіону '"Динамо" у Грозному стався теракт. Внаслідок вибуху загинули лідер Чечні Ахмат Кадиров, голова Держради Чечні Хусейн Ісаєв, два співробітники охорони, місцевий журналіст та восьмирічна дівчинка.



Відповідальність за вибух на грозненському стадіоні "Динамо" взяли на себе польові командири чеченських сепаратистів Шаміль Басаєв та Сулейман Ельмурзаєв, які заявили, що метою теракту було вбивство Ахмата Кадирова та Хусейна Ісаєва.



Однак версії щодо організаторів теракту досі вважають сумнівними. Дехто вважає замовником вбивства саме Владіміра Путіна, адже Ахмат Кадиров в останні роки президентства не бажав повністю йому підкорятися.

Хай там як, Кадиров не просто так роздає своєму сину нагороди одразу після того, як він побив ув'язненого в СІЗО, а потім призначає Адама своїм головним охоронцем.

Кадиров готує до чогось Адама. Це прокляття для одного й для іншого. Адам його зрадить, як свого часу Рамзан зрадив свого батька Ахмата,

– наголосила Романова.

Ймовірно, Кадиров старший прораховує різні варіанти та вже готує свого сина до президентського крісла. Однак для 15-річного Адама таке майбутнє може бути фатальним.

Син Кадирова потрапив у скандал: що відомо