Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал з Трампом

Нове керівництво США не нагадувало президенту Володимиру Зеленському скандал у стосунках з адміністрацією 45 президента США Дональда Трампа. Зокрема, події пов'язані з діяльністю газової компанії Burisma.

Навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено ніякої критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа,

– зауважив міністр.

Скандал із Зеленським та Трампом: що відомо