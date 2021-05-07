Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал з Трампом

Нове керівництво США не нагадувало президенту Володимиру Зеленському скандал у стосунках з адміністрацією 45 президента США Дональда Трампа. Зокрема, події пов'язані з діяльністю газової компанії Burisma.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено ніякої критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа,
– зауважив міністр.
Скандал із Зеленським та Трампом: що відомо
- Наприкінці 2019 року у США оголосили про початок процесу Трампа імпічменту через телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
- У мережі оприлюднили розмову двох президентів. Демократи звинувачували Трампа в тиску на українського президента нібито для розслідування діяльності Burisma в Україні.
- До Ради директорів якої входив Хантер Байден – син Джо Байдена, головного конкурента Трампа на виборах.
- Проте Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.