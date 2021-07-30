Просто зараз Чауса везуть у НАБУ, – адвокат
Джерело:24 канал
Колишнього суддю Миколу Чауса, який був оголошений у розшук через підозру в корупції, везуть в НАБУ. Раніше його знайшли у Вінницькій області після нібито викрадення.
Таку інформацію в ефірі одного з українських телеканалів озвучив його адвокат у Молдові – Юліан Балан. Про це він дізнався від київського захисника Чауса.
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Дружина вважає, що на фото – дійсно Чаус
Балан зазначив, що спілкувався з дружиною колишнього судді. Вона підтвердила, що на фото, оприлюднених у мережі, справді Микола Чаус. Мовляв, фотографія достатньо свіжа.
Що далі буде з колишнім суддею
Крім цього, адвокат пояснив, як можуть далі розвиватися події у справі знайденого екссудді. "Ймовірно, це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали", – зазначив він.
Той факт, що він зараз з'явився, і його взяли у СБУ, НАБУ чи інші органи… Мабуть, це буде арешт. А далі – кримінальне провадження по справі, в якій його оголошували в розшук.
– припустив Балан.
Чауса розшукували за статтею про хабарництво в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою. У серпні його час затримали під час отримання неправомірної вигоди – 150 тисяч доларів. Гроші він закопував на своєму городі – зберігав їх у літрових банках.
Чауса знайшли в Україні: що про це відомо
- У квітні 2021 року з'явилось повідомлення, що колишнього українського суддю викрали. Мовляв, невідомі посадили його в авто посеред Кишинева.
- Згодом, у травні, Чаус записав відеозвернення до українців. Він запевнив, що викрадали його насправді набагато раніше.
- 30 липня чоловіка знайшли у селі Мазурівка, що у Вінницькій області. Він нібито сам прийшов у тамтешню будівлю сільської ради.
- За словами сільського голови, Чаус був голодним та брудним. Він був одягнений у шорти, але без футболки – з голим торсом.
- Екссуддю нагодували, дали води. Втім, незадовго нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.