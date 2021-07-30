Просто зараз Чауса везуть у НАБУ, – адвокат

Колишнього суддю Миколу Чауса, який був оголошений у розшук через підозру в корупції, везуть в НАБУ. Раніше його знайшли у Вінницькій області після нібито викрадення.

Таку інформацію в ефірі одного з українських телеканалів озвучив його адвокат у Молдові – Юліан Балан. Про це він дізнався від київського захисника Чауса.

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Дружина вважає, що на фото – дійсно Чаус

Балан зазначив, що спілкувався з дружиною колишнього судді. Вона підтвердила, що на фото, оприлюднених у мережі, справді Микола Чаус. Мовляв, фотографія достатньо свіжа.

Що далі буде з колишнім суддею

Крім цього, адвокат пояснив, як можуть далі розвиватися події у справі знайденого екссудді. "Ймовірно, це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали", – зазначив він.

Той факт, що він зараз з'явився, і його взяли у СБУ, НАБУ чи інші органи… Мабуть, це буде арешт. А далі – кримінальне провадження по справі, в якій його оголошували в розшук.

– припустив Балан.

Чауса розшукували за статтею про хабарництво в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою. У серпні його час затримали під час отримання неправомірної вигоди – 150 тисяч доларів. Гроші він закопував на своєму городі – зберігав їх у літрових банках.

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