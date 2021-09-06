Адвокат розповів про стан Джелялова перед судилищем окупантів

Вранці 4 вересня співробітники ФСБ Росії прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а після цього викрали його з власного дому.

Силовики вивезли чоловіка у невідомому напрямку зі села Первомайське Сімферопольського району Криму. Вони незаконно утримували кримського татарина у наручниках і з мішком на голові.

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Водночас співробітники ФСБ чинили психологічний тиск на Нарімана Джелялова та поводились з ним особливо жорстоко.

Джелялову загрожує до 15 років

Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що його заступникові висунули підозру в скоєнні злочину, що підпадає під статтю "диверсія".

Окупанти можуть незаконно запроторити кримського татарина за ґрати на термін від 12 до 15 років. Судилище має відбутися 6 вересня.

До слова, Наріман Джелялов відкинув висунуті Росією сфабриковані підозри. Також він відмовився брати участь у будь-яких слідчих діях.

Стан Джелялова перед судилищем

Адвокат Микола Полозов заявив, що захищатиме Нарімана Джелялова у суді. Він вже встиг зустрітися зі своїм підзахисним.

Стан Нарімана задовільний. Наразі він перебуває у статусі підозрюваного. Він не визнає провини у вчиненні інкримінованого діяння,

– повідомив юрист.

Микола Полозов додав, що після 15:00 відбудеться судовий розгляд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що відомо про затримання Джелялова

Російські силовики провели обшуки у селі Первомайське Сімферопольського району Криму в Нарімана Джелялова. Згодом його вивезли мікроавтобусом у невідомому напрямку.

Серед незаконно затриманих ще кілька кримських татар – Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахтемов і Шевкет Усеінов

14 правозахисних організацій терміново звернулись до міжнародної спільноти та української влади з вимогою звільнити бранців.

Текст публікації адвоката Миколи Полозова:

Я прийняв доручення захищати Нарімана Джеляла у кримінальній справі проти нього за звинуваченням у частині 5 статті 33, частині 33 статті 281 Кримінального кодексу РФ (допомога у диверсії).

Сьогодні вже встиг його побачити та взяти участь у слідчих діях.

Стан Нарімана задовільний. Наразі він перебуває у статусі підозрюваного. Він не визнає провини у вчиненні інкримінованого діяння.

Орієнтовно після 15 години у Київському районному суді Сімферополя відбудеться судовий розгляд заяви слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нарімана передадуть до суду для особистої участі у засіданні.

Всі деталі та коментарі зможу дати після висновку судового засідання.