Укр Рус
24 Канал Новини України Росія випустила по Україні 3 "Кинджали": Повітряні сили відповіли, чи влучили ракети у ціль
28 липня, 09:39
1

Росія випустила по Україні 3 "Кинджали": Повітряні сили відповіли, чи влучили ракети у ціль

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія запустила три аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку Хмельницької області, але жодна не досягла цілі.
  • Центром ворожої атаки 28 липня був Старокостянтинів.

Уночі 28 липня окупанти атакували крилатими ракетами і ударними дронами. А вранці ворог випустив по Україні аеробалістичні ракети.

Близько 08:00 по Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Російський борт здійснив пуски трьох "Кинджалів" у напрямку Хмельницької області. Там пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні була масштабна повітряна тривога: ворог вдруге запускав "Кинджали" 

Які наслідки ранкової атаки на Хмельниччину 28 липня?

Повітряні сили наголосили, що жодна з аеробалістичних ракет Х-47 М2 не досягла цілі.

Зауважимо, що ворог скерував снаряди у напрямку Старокостянтинова. Загалом уночі це місто також було центром ворожої атаки. По ньому масовано били дронами.

Військові підсумували, що окупанти в цілому запустили 324 ударні безпілотники, з яких 309 було знешкоджено. Крім того, противник застосував 4 крилаті ракети, дві з яких були збиті.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння уламків – на кількох локаціях. 