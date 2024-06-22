Партизани провели розвідку аеродрому у Воронежі, де стоять ворожі Су-34

Партизани "Атеш" отримали інформацію з аеродрому "Балтимор", що у російському місті Воронеж. Агенти розповіли, які сюрпризи чекають росіян.

Агенти повідомили координати аеродрому та запевнили, що передали Силам оборони України багато дуже цінної інформації про російський військовий об'єкт. Перед цим партизани виявили місце в Криму, де лікується спецназ головного управління генштабу збройних сил Росії.

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Що відбувається на аеродромі "Балтимор"

Нещодавно нашому руху вдалося успішно впровадити агента в 47 гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який розташовується на аеродромі Балтімор у Воронежі,

– розповіли в "Атеш".

Там зазначили, що на цьому аеродромі росіян розміщені винищувачі-бомбардувальники Су-34, з допомогою яких Кремль обстрілює Україну.

"У деяких з них на росіян тепер чекають сюрпризи", – запевнили партизани.

Який вигляд має аеродром "Балтимор" / Фото з телеграм-каналу "Атешу"

Також вони зазначили, що незабаром результат роботи ЗСУ буде помітний.

Кадри з аеродрому "Балтимор" у Воронежі: дивіться відео

Військовий партизанський рух навіть написав координати аеродрому.

Де розташований аеродром "Балтимор": дивіться на карті

Російські Су-34 на аеродромі у Воронежі: дивіться відео

Один Су-34 коштує орієнтовно 36 мільйонів доларів. У квітні українські розвідники повідомляли, що Росія має орієнтовно понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

До речі, двоє українських чиновників анонімно розповіли іноземним журналістам, що США не дозволяють ЗСУ бити на понад 100 кілометрів по Росії та атакувати ключові аеродроми росіян. Проте у Пентагоні ці обмеження спростували.