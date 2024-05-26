Вперше від літа 2023 року: до Білорусі прибули російські гелікоптери
Джерело:"Беларускі Гаюн"
На білоруський аеродром "Барановичі" 25 травня прилетіли російські гелікоптери. Росія вивела вертольотне угруповання з Білорусі у серпні 2023 року.
Як пише моніторинговий білоруський телеграм-канал, поки мовиться лише про 2 гелікоптери. Вони прибули з аеродрому "Сєща" в Брянській області.
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До Білорусі повернулися російські гелікоптери
На аеродром "Барановичі" 25 травня прибуло 2 російські гелікоптери:
- ударний Мі-24, який використовують для підтримки піхоти,
- багатоцільовий Мі-8.
Відомо, що російські вертольоти прибули з авіабази "Сєща", яка розташована у Брянській області.
Це перші й поки що єдині військові вертольоти від моменту виведення вертолітного угруповання збройних сил Росії з Білорусі в серпні 2023 року,
– заявляє моніторинговий телеграм-канал.
Де на карті аеродром "Барановичі" / Інфографіка "Беларускі Гаюн"
"Беларускі Гаюн" також додає, що нині на аеродромі "Барановичі" постійно перебувають:
- 2 розвідувальні літаки Су-24МР,
- щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ повітряно-космічних сил Росії,
- один гелікоптер Мі-24 й один гелікоптер Мі-8 повітряно-космічних сил Росії.
Окрім того, на аеродромі "Ліда" в Білорусі присутній російський літак Іл-22ПП.
Ще 2 винищувачі прибували до Білорусі у супроводі літака Путіна. Втім, вночі 25 травня вони повернулися до Росії.
До чого може готуватися Білорусь
- Лукашенку постійно ввижаються якісь "вороги", тому у квітні 2024 року він заявив, що Білорусь повинна готуватися до війни. Водночас самопроголошений президент запевняє, що буцімто не хоче воювати.
- Після цього, на початку травня, вслід за Путіним, Лукашенко також почав перевірку "ядерних підрозділів". У рамках запланованого заходу білоруси планують перебазувати частину сил та засобів авіації на запасний аеродром. З наступним перебазуванням технічного складу у Білорусі планують відпрацювати підготовку до застосування нестратегічної ядерної зброї.
- Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" також повідомляв, що у червні – липні 2024 року у Білорусі відбудуться навчання з військовозобов'язаними ТрО. За попередньою інформацією, на збори із запасу планують призвати резервістів. Окрім того, на базі 7-ї окремої спеціальної міліцейської бригади у Вітебську було сформовано загін спеціального призначення "Вітязь".