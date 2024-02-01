В ISW проаналізували вибухові події в районі аеродрому "Бельбек" в Криму 31 січня
Джерело:ISW
Українські військові 31 січня завдали ударів по російських об'єктах в окупованому Севастополі, Криму. Аналітики кажуть, що гучно було в районі аеродрому "Бельбек".
Командувач Військово-повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук фактично підтвердив удари, опублікувавши кадри з місця подій. Він подякував українським силам за точні дії на тимчасово окупованій території. На відео – великі хмари диму, що піднімаються над аеродромом.
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Росія заявляє про перехоплення ракет
Міністерство оборони Росії стверджує, що нібито було перехоплено 20 українських ракет, 17 з яких – "на підльоті до Севастополя" та ще три "в інших місцях" окупованого Криму.
Уламки ракет, за словами окупантів, впали в Любимівці, пошкодивши будівлі на вулиці Федорівська, та на території садового товариства "Усть-Бельбек".
Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що українські сили використовували під час ударів крилаті ракети Storm Shadow,
– пишуть в Інституті вивчення війни.
Наслідки вибухів в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму / Скриншот з відео, яке поширив командувач ВПС України
Не перша та не остання атака
- Важливо, що цього, у січні 2024 року, українські війська вже атакували аеродром Саки, що на північ від Севастополя. Аналітики з ISW наголошують, що це всього один з прикладів тривалої кампанії проти російських цілей в окупованому Криму.
- Власне, експерти нагадують, що влітку 2023 року було завдано ударів по військовій інфраструктурі та об'єктах Чорноморського флоту ворога. Це змусило військово-морські сили Росії відступити зі західної частини акваторії.
- Вочевидь, удари мали на меті знизити здатність загарбників, які використовували Крим як плацдарм для оборонних операцій на Півдні України. До речі, видання The Economist нещодавно опублікувало матеріал зі заголовком: "Росія програє битву за Чорне море".
- У статті йдеться про те, що Україна змогла обійти зернову блокаду, яку створив Кремль, за допомогою спеціального морського коридору. Крім того, нашим Силам оборони вдалося досягти чималих успіхів у знищенні суден окупантів, відтіснивши їх від Криму.