В ISW проаналізували вибухові події в районі аеродрому "Бельбек" в Криму 31 січня

Українські військові 31 січня завдали ударів по російських об'єктах в окупованому Севастополі, Криму. Аналітики кажуть, що гучно було в районі аеродрому "Бельбек".

Командувач Військово-повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук фактично підтвердив удари, опублікувавши кадри з місця подій. Він подякував українським силам за точні дії на тимчасово окупованій території. На відео – великі хмари диму, що піднімаються над аеродромом.

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Росія заявляє про перехоплення ракет

Міністерство оборони Росії стверджує, що нібито було перехоплено 20 українських ракет, 17 з яких – "на підльоті до Севастополя" та ще три "в інших місцях" окупованого Криму.

Уламки ракет, за словами окупантів, впали в Любимівці, пошкодивши будівлі на вулиці Федорівська, та на території садового товариства "Усть-Бельбек".

Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що українські сили використовували під час ударів крилаті ракети Storm Shadow,

– пишуть в Інституті вивчення війни.



Наслідки вибухів в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму / Скриншот з відео, яке поширив командувач ВПС України

Не перша та не остання атака

Важливо, що цього, у січні 2024 року, українські війська вже атакували аеродром Саки, що на північ від Севастополя. Аналітики з ISW наголошують, що це всього один з прикладів тривалої кампанії проти російських цілей в окупованому Криму.

Власне, експерти нагадують, що влітку 2023 року було завдано ударів по військовій інфраструктурі та об'єктах Чорноморського флоту ворога. Це змусило військово-морські сили Росії відступити зі західної частини акваторії.

Вочевидь, удари мали на меті знизити здатність загарбників, які використовували Крим як плацдарм для оборонних операцій на Півдні України. До речі, видання The Economist нещодавно опублікувало матеріал зі заголовком: "Росія програє битву за Чорне море".

У статті йдеться про те, що Україна змогла обійти зернову блокаду, яку створив Кремль, за допомогою спеціального морського коридору. Крім того, нашим Силам оборони вдалося досягти чималих успіхів у знищенні суден окупантів, відтіснивши їх від Криму.

У ISW констатують, що поки не мають доказів стосовно того, які саме цілі були уражені в районі аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму.