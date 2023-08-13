Знаємо про кожний крок, – партизани показали аеродром у Джанкої, де є окупанти
Джерело:"Атеш"
Партизани показали кадри з аеродрому біля села Побєдне Джанкойського району Криму. Представники "Атеш" розповіли про взаємовигідну співпрацю з російськими військовими там.
На кадрах добре видно російську техніку, яку тримають окупанти в районі аеродрому. До речі, згодом там може виникати "бавовна", як на базі росіян біля Євпаторії.
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Партизани показали, що відбувається на аеродромі у Джанкої
Наші джерела постійно доповідають нам про те, що відбувається на аеродромах. Один із них – аеродром у селі Побєдне Джанкой (45.701799, 34.414216). Нічого не відбувається без нашого відома,
– запевнили партизани.
Вони також пояснили, що, завдяки взаємовигідній співпраці між військовими Росії та партизанами, "Атеш" знає кожен крок та вчинок російських загарбників.
"Продовжуємо вести нагляд за станом справ окупанта у Криму", – заявили в "Атеш".
Партизани показали фото з аеродрому у Джанкої
Аеродром в Криму, де поки що перебувають росіяни: дивіться на картіЗверніть увагу! Партизани руху "Атеш" закликають приєднуватись до них, надсилаючи інформацію на @atesh_fire.
Дві серії вибухів у Криму: коротко
- Посеред дня 12 серпня в тимчасово окупованому Криму стало гучно – пролунали вибухи на Кримському мосту. Моніторингові телеграм-канали написали про атаку невстановлених дронів. Російське міноборони заявило про нібито атаку ракетою С-200, яку, мовляв, вони збили (хоч збити її фактично неможливо).
- Згодом вдруге серію вибухів почули за декілька годин – орієнтовно о 15 годині 12 серпня. Тоді окупанти також застосували "димову завісу", щоб приховати пошкодження.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що наші військові наразі не знають про наслідки вибухів на Кримському мосту. Проте росіяни не просто так перекривали рух мостом.
- Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що на переправі таки були влучання, адже виднівся дим і чорного кольору, а таких "димових завіс" не буває. Чорний дим означає, що щось влучило та горить.