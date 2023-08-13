Знаємо про кожний крок, – партизани показали аеродром у Джанкої, де є окупанти

Партизани показали кадри з аеродрому біля села Побєдне Джанкойського району Криму. Представники "Атеш" розповіли про взаємовигідну співпрацю з російськими військовими там.

На кадрах добре видно російську техніку, яку тримають окупанти в районі аеродрому. До речі, згодом там може виникати "бавовна", як на базі росіян біля Євпаторії.

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Партизани показали, що відбувається на аеродромі у Джанкої

Наші джерела постійно доповідають нам про те, що відбувається на аеродромах. Один із них – аеродром у селі Побєдне Джанкой (45.701799, 34.414216). Нічого не відбувається без нашого відома,

– запевнили партизани.

Вони також пояснили, що, завдяки взаємовигідній співпраці між військовими Росії та партизанами, "Атеш" знає кожен крок та вчинок російських загарбників.

"Продовжуємо вести нагляд за станом справ окупанта у Криму", – заявили в "Атеш".

Партизани показали фото з аеродрому у Джанкої

Аеродром в Криму, де поки що перебувають росіяни: дивіться на карті

Дві серії вибухів у Криму: коротко

Посеред дня 12 серпня в тимчасово окупованому Криму стало гучно – пролунали вибухи на Кримському мосту. Моніторингові телеграм-канали написали про атаку невстановлених дронів. Російське міноборони заявило про нібито атаку ракетою С-200, яку, мовляв, вони збили (хоч збити її фактично неможливо).

Згодом вдруге серію вибухів почули за декілька годин – орієнтовно о 15 годині 12 серпня. Тоді окупанти також застосували "димову завісу", щоб приховати пошкодження.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що наші військові наразі не знають про наслідки вибухів на Кримському мосту. Проте росіяни не просто так перекривали рух мостом.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що на переправі таки були влучання, адже виднівся дим і чорного кольору, а таких "димових завіс" не буває. Чорний дим означає, що щось влучило та горить.

Партизани руху "Атеш" закликають приєднуватись до них, надсилаючи інформацію на @atesh_fire.