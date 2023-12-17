"Від Яріка та Ані Лорак": з'явились фото наслідків атаки на аеродром "Морозовськ" під Ростовом

У ніч проти 17 грудня у Ростові-на-Дону було неспокійно. Там лунали вибухи, а у мережі бідкалися, що невідомі безпілотники буцімто атакували аеродром "Морозовськ".

У мережі опублікували наслідки нічної атаки. Зокрема, телеграм-канал "monitor"показав кілька світлин.

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На аеродромі під Ростовом лунали вибухи

У мережі одне з російських ЗМІ припускало, що БпЛА буцімто намагалися атакувати місцевий військовий аеродром "Морозовськ". Відомо, що на ньому базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (військова частина №75392). Окупанти заявляли, що буцімто "усі безпілотники збили", але у мережі почали з'являтися кадри з реальними наслідками нічних вибухів.

Так, на опублікованих у мережі світлинах видно, закрилки, ймовірно, Су-34, які всі посічені. Крім того, на опублікованих фото також видніються написи: "Ані Лорак спонсор" та послання "Від Яріка".

Наслідки вибухів на аеродромі під Ростовом – більше у галереї

До слова, згідно з відкритою у мережі інформацією, на аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Під час повномасштабного вторгнення на аеродромі "Морозовськ" могло базуватися понад 30 бомбардувальників Су-34.

"Вибухова" ніч у Росії

Кремлівські пропагандисти заявили, що у ніч на 17 грудня територію Росії "масовано атакували безпілотники". Вибухи лунали у різних областях країни-агресора. Зокрема, у мережі були повідомлення про "бавовну" у Липецькій, Ростовській та Волгоградській областях.

Російське міноборони традиційно відзвітувало про "успішну" роботу й розповідали байки про "збиття 33 безпілотників".