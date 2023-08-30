Відчуватимуть дефіцит систем ППО: як атака на аеродром у Пскові може суттєво вплинути на фронт

Опівночі 29 серпня у Пскові було знищено 4 ворожих військово-транспортних літаки Іл-76. Росіяни напевно не очікували, що може відбутися атака на аеродром вглибині країни-агресорки, і не захистили свої стратегічні об'єкти.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник, наголосивши, що окупанти з одного боку проявили серйозну недбалість. А з іншого – вони відчувають дефіцит зенітно-ракетних комплексів, які б захищали зокрема аеродроми на всій території Росії.

До теми Призначені для перекидання сил: які наслідки ураження літаків Іл-76 у Пскові

Будуть переміщати літаки вглиб Росії

Він наголосив, що загарбникам не вистачає зенітно-ракетних комплексів ближнього та середнього радіуса таких, як "Оса", "Куб", "Тор-М" та "Бук".

Іл-76 Цей військово-транспортний літак був розроблений за радянських часів в 1970-ті. Літаки призначені для транспортування зокрема військової техніки та десантування особового складу.

Хороша новина полягає в тому, що росіянам тепер доведеться переміщати всю цю авіацію далеко у глиб Росії. А звідти застосовувати її у тих чи інших логістичних цілях буде набагато важче. Відповідно це надасть додаткове навантаження на двигуни, а це вже призведе до деградації літаків,

– зазначив військовий експерт.

Які можуть бути наслідки від атаки на аеродром у Пскові: дивіться відео

Крім того, їм доведеться прикривати аеродроми, на які, як вони були впевнені не буде атак, системами ППО. А це означає, на думку Петра Черника, що якась кількість протиповітряних засобів не потрапить на лінію розмежування і через це українській авіації буде набагато легше працювати.

Що відомо про вибухи на аеродромі в Пскові