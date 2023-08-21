Атака аеродрому "Шайківка" у Росії: в ГУР підтвердили пошкодження техніки на летовищі

Російські загарбники 21 серпня повідомили, що на їхній аеродром "Шайківка" у Калузькій області здійснили атаку невідомими безпілотниками. Окупанти наголосили, що внаслідок цього постраждав один з літаків на летовищі.

Цю інформацію підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що росіяни намагаються приховати наслідки цієї атаки.

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В ГУР підтвердили пошкодження літака на російському аеродромі

Андрій Юсов зазначив, що за попередніми даними щонайменше один літак ворога зазнав пошкоджень на цьому летовищі. Однак він наголосив, що окупанти намагаються не інформувати про реальний стан речей на аеродромі "Шайківка" внаслідок атаки.

Представник ГУР МО також пояснив, що атаку на аеродром виконали люди, які перебувають в чіткій координації з представниками нашої розвідки.

Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад,

– сказав він.

Наостанок Юсов зазначив, що як і в багатьох інших випадках, ГУР МО продовжує виконувати поставлені завдання. В тому числі й на території держави-агресора.

На аеродромі "Шайківка" пошкодили кілька одиниць техніки

Андрій Юсов також зазначив, що внаслідок атаки відомо про кілька пошкоджених одиниць ворожої авіатехніки. Водночас він відмовився коментувати, чим саме вразили це летовище.

Представник ГУР також наголосив, що робота на території Росії триває. Зокрема, мовиться про Москву, Московську область та інші міста на території країни-агресорки.

"У багатьох випадках діють громадяни Росії, які з різних міркувань, у тому числі з ідеологічних, вживають заходів щодо боротьби зі злочинним диктаторським режимом", – сказав він.

Юсов зазначив, що такі події є наслідком повномасштабного вторгнення Росії проти нашої держави й вони триватимуть до повної деокупації та припинення агресії. У цьому контексті він також подякував українським волонтерам, які брали участь у проєктах, таких як Black Box фонду "Повернись живим", фонду Сергія Притули, а також з Ігорем Лаченим, KSE, Сергієм Стерненком.

Наостанок він підкреслив, що саме завдяки цій співпраці українці чують все більше новин про позаштатні ситуації в Москві та навколо неї.

Атака на аеродром "Шайківка": що відомо