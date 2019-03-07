Аеропорт "Харків" планує відкриття нових бюджетних авіарейсів

Керівництво аеропорту "Харків" веде перемовини з найбільшим європейським лоукостером Ryanair щодо запуску нових рейсів. Ймовірно, це станеться ближче до зимового періоду.

Нові напрямки Ryanair

Пріоритетними є рейси з Харкова до Німеччини, Польщі, країн Прибалтики, а також Середземномор'я. Про це повідомив комерційний директор аеропорту "Харків" Владислав Ільїн в інтерв'ю порталу "У відпустку".

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Він зазначив, що наразі виникають певні труднощі у переговорах з Ryanair. Головним чином операційного плану.

Наприклад, якщо з тієї ж Польщі до Львова рейс виконується близько години, то до нас – дві. Виходить, що замість одного рейсу до Харкова, лоукостер може виконати з Польщі два рейси, наприклад, до Львова і Мілану,

– пояснив Ільїн.

Нові напрямки Wizz Air

Також Владислав додав, що аеропорт здійснював переговори й з іншими лоукост-авіакомпаніями. Зокрема дирекція аеропорту фактично домовилися з Wizz Air про нові напрямки.



Wizz Air

Ми вже фактично домовилися з ними про нові напрямки, але операційні питання заважають їх реалізувати у найкоротший термін. Наприклад, в ЄС існує правило, що екіпажі не можуть працювати більше, ніж 12 годин. Але при розрахунку польотів з Харкова так виходить, що лоукостер не вписується в це обмеження,

– зауважив комерційний директор.

Він розповів, що харків'яни хочуть подорожувати до Німеччини з Харкова. Цей напрямок має не аби який попит, проте аби Wizz Air виконав рейс з Німеччини, то літак має полетіти на найближчу базу. Одна з таких знаходиться у польському Вроцлаві. Тому літак спочатку виконує політ з Вроцлава в німецький Дортмунд, потім до Харкова. Потім назад до Дортмунда і вже після цього повертається до Вроцлава.



План польоту Wizz Air

Компанія Wizz Air наголосила, що цікавиться розширенням географії польотів від України до Німеччини. Але у перевізника немає жодної бази в цій країні.

Нові напрямки Buta Airways, SkyUp та Ernest

Вже з 2019 року з аеропорту "Харків" почне здійснювати регулярні рейси азербайджанська авіакомпанія Buta Airways. Крім того, почав виконувати, крім чартерних, регулярні рейси лоукостер SkyUp. Першим таким напрямком став Харків-Шарджа. Після того, як польоти в Шарджу будуть припинені в травні, з вересня перевізник почне літати в Дубай. В березні починає польоти в Рим і Мілан італійський лоукостер Ernest.

До слова, у 2018 році аеропорт "Харків" обслужив понад 960 тисяч пасажирів. У 2019 році керівництво аеропорту планує досягти пасажиропотоку 1,2 мільйона осіб, тобто зростання буде приблизно на 25%.