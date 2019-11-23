Аеропорт Одеси відновив роботу через добу після аварії літака

Міжнародний аеропорт "Одеса" нарешті відновив роботу в звичайному режимі після інциденту, який стався з літаком зі стамбула на передодні ввечері.

На фейсбук сторінці аеропорту повідомляється, що виконання рейсів після денної перерви відновилося о 22:00.

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Представники аеропорту також повідомили, що для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467, до України прибули спеціалісти з Туреччини, які привезли необхідне обладнання. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки.

Спеціалісти провели додаткову перевірку злітно-посадкової смуги, підтвердили її відповідність усім нормам та прийняли рішення про відновлення рейсів.

Аварія літака в Одесі

Увечері 21 листопада аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines, що летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. На щастя, ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок.



Цікаво, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.