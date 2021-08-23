В аеропорту Кабула сталася стрілянина: у бій вступили військові США та Німеччини

Біля одного з пункту пропусків в аеропорті Кабула трапилась стрілянина. Є поранені та один убитий.

У стрілянині брали участь військові зі США та Німеччини. За словами командування Німеччини, ніхто з військових не постраждав, проте є інші жертви.

До теми Таліби зібралися атакувати Панджшер: Ахмад Масуд відмовився здатися

Загинув афганський охоронець

Як повідомляють німецькі військові, перестрілка почалась 23 серпня о 4 годині ранку за місцевим часом. В обстрілі брали участь "невідомі" бойовики та війська Афганістану. Від обстрілу загинув афганський охоронець, а ще 3 людей отримали поранення.

За попередньою інформацією, стрілянина почалась, коли тисячі людей заповнили аеропорт, намагаючись урятуватися втечею з-під влади талібів. Остаточна причина заворушень та її ініціатори невідомі.

Зауважте Семеро людей загинули в тисняві під час евакуації з аеропорту Кабула

Евакуація з Афганістану: найголовніше