Афганістан провів переговори з "Талібаном": про що домовилися сторони

Влада Афганістану та бойовики "Талібану" провели дводенні переговори. Сторони начебто домовились берегти цивільну інфраструктуру.

За результатами зустрічі сторони оприлюднили спільну заяву. У ній мовиться, що Афганістан і представники "Талібану" шукатимуть спільну мову, аби вивести країну з кризи.

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Окрім того, сторони заявили, що захищатимуть цивільну інфраструктуру країни та співпрацюватимуть у гуманітарній сфері.

Під час переговорів мовилося про необхідність запобігати людським жертвам. Водночас у своїй заяві сторони не згадали про припинення вогню, а також – про деескалацію насильства.

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