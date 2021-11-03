В Афганістані економічна криза: таліби заборонили використовувати іноземну валюту

"Талібан" 15 серпня зайшов до столиці Афганістану – Кабула та встановив там свою владу. Згодом в країні почала розгортатися серйозна економічна криза.

На тлі цього бойовики вирішили заборонити використання іноземної валюти, що може ще більше зашкодити державі. Адже долари США широко використовуються на ринках Афганістану.

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Американська валюта також часто використовується для торгівлі у районах, що межують із сусідніми країнами, зокрема Пакистаном.

Ісламський Емірат наказує всім громадянам, крамарям, торговцям, бізнесменам і громадськості відтепер проводити всі транзакції в афгані та суворо утримуватися від використання іноземної валюти,

– заявив офіційни представник талібів.

Забіхулли Муджахіда додав, що порушникам загрожує кримінальна відповідальність.

"Талібан" захопив Афганістан: коротко

Джо Байден у травні заявив, що виводить війська з Афганістану. Президент США планував це зробити до 11 вересня 2021 року.

Після цього таліби почали захоплювати міста у країні. 15 серпня, вони зайшли у столицю Кабул і заявили, що бойові дії закінчились.

А вже за декілька днів, 19 серпня, бойовики рух "Талібан" проголосили створення у державі Ісламського емірату Афганістан.