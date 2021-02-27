В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені

На півдні Афганістану, у провінції Кандагар, стався теракт. Він забрав життя 4 людей, ще приблизно 6 осіб отримали поранення.

Теракт, ймовірно, спричинили бойовики. Вони нашпигували вибухівкою військовий автомобіль.

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За інформацією ЗМІ, військовий автомобіль з вибухівкою здетонував поблизу КПП у селищі Бабер. Усі загиблі були правоохоронцями.

Чиновник, який відмовився представлятися, заявив, що вибух стався о 15:15 за місцевим часом у п'ятницю, 26 лютого.

Додамо, що упродовж останніх кількох років в Афганістані все активніше діють бойовики. Ситуація в країні продовжує бути напруженою, тож, на жаль, теракти там не рідкість.

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