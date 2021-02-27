В Афганістані стався кривавий теракт: є загиблі та поранені

27 лютого 2021 , 11:52
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На півдні Афганістану, у провінції Кандагар, стався теракт. Він забрав життя 4 людей, ще приблизно 6 осіб отримали поранення.

Джерело:

Xinhua

Теракт, ймовірно, спричинили бойовики. Вони нашпигували вибухівкою військовий автомобіль.

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За інформацією ЗМІ, військовий автомобіль з вибухівкою здетонував поблизу КПП у селищі Бабер. Усі загиблі були правоохоронцями.

Чиновник, який відмовився представлятися, заявив, що вибух стався о 15:15 за місцевим часом у п'ятницю, 26 лютого.

Додамо, що упродовж останніх кількох років в Афганістані все активніше діють бойовики. Ситуація в країні продовжує бути напруженою, тож, на жаль, теракти там не рідкість.

Що відбувається в Афганістані

  • Війна в Афганістані триває вже понад 20 років. В конфлікті беруть участь армія США та союзники по НАТО. Нещодавно Німеччина, як одна з країн місії, заявила про продовження участі у цьому збройному конфлікті ще на рік.
  • З іншого боку у протистоянні беруть участь бойовики радикального ісламістського руху "Талібан". У багатьох країнах світу він вважається терористичним.
  • Раніше Сполучені Штати підписали "історичну" угоду з рухом "Талібан". Вона вимагає від США та союзних сил покинути Афганістан.
  • Згодом США зменшили кількість військовослужбовців в Афганістані там, де була підписана угода, однак насильство в країні залишається на високому рівні.