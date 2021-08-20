Афганці у відчаї перекидають своїх малих дітей через колючий дріт: приголомшливе відео

Мережу заполонили ролики, як перелякані афганські батьки передають через колючий дріт своїх малолітніх дітей американським і британським солдатам. Такі сцени відбуваються в аеропорту Кабула.

Батьки благають десантників із західних країн перевезти їхніх дітей до безпечного місця. Більшість афганців намагаються втекти з країни після того, як владу тут захопив рух "Тлібан".

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"Візьміть принаймні наших дітей"

Афганці продовжують тікати від правління талібів. Міністр оборони країни Бен Воллес наголосив, що вони не можуть брати дітей у межах евакуаційних заходів, якщо ті перебувають без батьків. Щоправда, останні у відчаї все ж намагаються передати своїх дітей британським солдатам.

Кілька таких відео публікували в мережі. На одному з них видно, як 2-річну дівчинку підібрали з натовпу солдати і перенесли через стіну, щоб вона змогла потрапити до аеропорту.

Дивіться відео, як афганці перекидають своїх дітей через колючий дріт

На інших кадрах можна побачити малюка, якому на вигляд ще немає й 1 року. Його також передають до огороджувальної стіни аеропорту.

Якщо вважаєте, що події в Афганістані були правильними, вам вам слід подивитися це відео, щоб побачити людей, готових пропустити своїх дітей та немовлят через огорожі до невідомості, щоб втекти з місця, яке контролюють таліби,

– прокоментував кадри журналіст-фрилансер Асад Ганна.

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