Про таке пише BBC посилаючись на американське медіа Alpha News, подробиці передає 24 Канал.
Що стало відомо з опублікованого відео?
Запис тривалістю 47 секунд починається з того, що агент ICE виходить зі службового автомобіля та знімає машину Гуд разом із номерним знаком. У цей момент жінка звертається до нього зі словами: "Гаразд, чуваче. Я на тебе не серджуся".
Поруч перебуває дружина Гуд – Бекка, яка також фіксує розмову на телефон. Вона говорить агенту, що номерні знаки не змінюють щодня, і додає, що він побачить той самий номер, якщо вирішить повернутися для розмови пізніше.
Відео розмови Рене Гуд з офіцером за лічені миті до смерті жінки: дивіться відео 18+
Після цього Бекка у зухвалій формі звертається до правоохоронця, запитуючи, чи збирається він на них наїхати, і радить йому піти пообідати.
Далі до автомобіля Гуд з боку водія підходить інший агент ICE й у грубій формі наказує їй вийти з машини. Тим часом офіцер із камерою стає перед авто, коли жінка починає рухатися назад, а згодом рушає вперед.
У цей момент зображення різко змінюється – камера падає й фіксує небо, тоді як за кадром чути крики та звуки пострілів. Наприкінці відео видно, як автомобіль Гуд рухається дорогою, де згодом потрапляє в зіткнення з іншими транспортними засобами.
Які інші деталі трагічного інциденту?
7 січня в Міннеаполісі (штат Міннесота) співробітник Міграційної та митної служби США застрелив жінку під час протесту проти діяльності ICE. За версією американської влади, вона намагалася автомобілем протаранити службову машину та створила загрозу для правоохоронців.
У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що протестувальники блокували дії агентів, а одну з учасниць звинуватили у використанні авто як зброї. Інцидент у відомстві назвали проявом "внутрішнього тероризму", а стрілянину – вимушеним самозахистом.
Зі свого боку Дональд Трамп назвав відео "жахливим", водночас наголосивши, що агент ICE діяв у межах самооборони.