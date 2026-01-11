Про таке пише BBC посилаючись на американське медіа Alpha News, подробиці передає 24 Канал.

Що стало відомо з опублікованого відео?

Запис тривалістю 47 секунд починається з того, що агент ICE виходить зі службового автомобіля та знімає машину Гуд разом із номерним знаком. У цей момент жінка звертається до нього зі словами: "Гаразд, чуваче. Я на тебе не серджуся".

Поруч перебуває дружина Гуд – Бекка, яка також фіксує розмову на телефон. Вона говорить агенту, що номерні знаки не змінюють щодня, і додає, що він побачить той самий номер, якщо вирішить повернутися для розмови пізніше.

Після цього Бекка у зухвалій формі звертається до правоохоронця, запитуючи, чи збирається він на них наїхати, і радить йому піти пообідати.

Далі до автомобіля Гуд з боку водія підходить інший агент ICE й у грубій формі наказує їй вийти з машини. Тим часом офіцер із камерою стає перед авто, коли жінка починає рухатися назад, а згодом рушає вперед.

У цей момент зображення різко змінюється – камера падає й фіксує небо, тоді як за кадром чути крики та звуки пострілів. Наприкінці відео видно, як автомобіль Гуд рухається дорогою, де згодом потрапляє в зіткнення з іншими транспортними засобами.

Які інші деталі трагічного інциденту?