Не тільки Збройні Сили докладаються до того, аби усі російські окупанти "веселились" на концерті в Кобзона. Власне, партизани заявили, що допомогли українським солдатам ліквідувати 7 ворожих військовослужбовців.

У п'ятницю, 7 квітня, в пресслужбі руху "Атеш" заявили, що їхній агент допоміг знищити 7 російських вояків 155-ї бригади морської піхоти Росії (військова частина 30926). Зауважимо, що станом на цей день відомо, що Путін втратив 177 110 своїх солдатів.

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Росіяни вдарили по своїх

Як зазначили партизани, на початку квітня в Запорізькій області ворожі військові отримали по рації від агента "Атеш" інформацію про нібито українську ДРГ, яка рухатиметься в білих маскувальних костюмах.

Згодом цю "ДРГ" було знищено. Внаслідок дружнього вогню загинуло 7 військовослужбовців. Який був їхній подив, коли вони виявили, що вбиті є військовослужбовцями 155 бригади морської піхоти ВВО. Про інцидент суворо наказали мовчати,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що ця історія заслуговує уваги громадськості, що безумовно є правдою.

Що потрібно знати про рух "Атеш" Це організація партизанів, яка провадить свою діяльність на територіях, які захопили росіяни від 24 лютого 2022 року. Було її створено у вересні того ж року українцями та кримськими татарами. Від того моменту учасники руху неодноразово докладались до того, аби

Джерело: Вікіпедія Це організація партизанів, яка провадить свою діяльність на територіях, які захопили росіяни від 24 лютого 2022 року. Було її створено у вересні того ж року українцями та кримськими татарами. Від того моменту учасники руху неодноразово докладались до того, аби у ворога "щось горіло" , десь "цвіла бавовна" та військовослужбовці довго не затримували на передовій, а в оперативному порядку йшли на концерт до Кобзона.Джерело: Вікіпедія

Втрати окупантів: останнє