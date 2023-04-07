Зробив так, аби росіяни вдарили по своїх: історія партизана, який навів вогонь на "ДРГ України"
Джерело:"Атеш"
Не тільки Збройні Сили докладаються до того, аби усі російські окупанти "веселились" на концерті в Кобзона. Власне, партизани заявили, що допомогли українським солдатам ліквідувати 7 ворожих військовослужбовців.
У п'ятницю, 7 квітня, в пресслужбі руху "Атеш" заявили, що їхній агент допоміг знищити 7 російських вояків 155-ї бригади морської піхоти Росії (військова частина 30926). Зауважимо, що станом на цей день відомо, що Путін втратив 177 110 своїх солдатів.
Дивіться також РСЗВ "Шквал" – Білорусь лякає новою розробкою: чи краща вона за радянські "Гради"
Росіяни вдарили по своїх
Як зазначили партизани, на початку квітня в Запорізькій області ворожі військові отримали по рації від агента "Атеш" інформацію про нібито українську ДРГ, яка рухатиметься в білих маскувальних костюмах.
Згодом цю "ДРГ" було знищено. Внаслідок дружнього вогню загинуло 7 військовослужбовців. Який був їхній подив, коли вони виявили, що вбиті є військовослужбовцями 155 бригади морської піхоти ВВО. Про інцидент суворо наказали мовчати,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що ця історія заслуговує уваги громадськості, що безумовно є правдою.
Що потрібно знати про рух "Атеш"Це організація партизанів, яка провадить свою діяльність на територіях, які захопили росіяни від 24 лютого 2022 року. Було її створено у вересні того ж року українцями та кримськими татарами. Від того моменту учасники руху неодноразово докладались до того, аби у ворога "щось горіло", десь "цвіла бавовна" та військовослужбовці довго не затримували на передовій, а в оперативному порядку йшли на концерт до Кобзона.
Джерело: Вікіпедія
Втрати окупантів: останнє
- У Генштабі повідомили 7 квітня, що українська армія знищила ворожий штурмовик Су-25 в районі Мар'їнки, що в Донецькій області. Як відомо, загони загарбників уже не перший місяць мають намір захопити це місто.
- Окрім того, українські прикордонники опублікували відео, на якому видно окупантів, що потрапили в оточення у Бахмуті. Чим закінчилась ця історія – здогадатись не важко.