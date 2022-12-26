За це ми отримуємо кошти, – Буданов розповів про агентів всередині Росії

У Головного управління української розвідки є свої агенти всередині Росії. З початком великої війни їхня робота активізувалась.

Про це розповів очільник української розвідки Кирило Буданов. До речі, американська розвідка у Росії також працює дуже добре.

Зверніть увагу Легіонери "русского міра": хто потрапив до реєстру іноземних пропагандистів і агентів Кремля

Агенти України всередині Росії

На питання журналістів про те, чи є у Головного управління розвідки агенти всередині Росії, Буданов відповів, що за це вони отримують кошти.

Дивне питання. Ми за це кошти отримуємо. Чи звідки ми отримуємо інформацію? З телеграм-каналів?

– сказав очільник розвідки.

За словами Буданова, на абсолютно різних рівнях ця кількість людей збільшилась, а з нею і доступ до інформації різного рівня: від соціально-політичних до суто воєнних питань.

"Це також відповідь на питання, чому те, що кажу я, інколи відрізняється від того, що кажуть інші люди", – зазначив глава ГУР МО.

В Україні викривають російських агентів