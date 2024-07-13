Світ мовчав: як Путін нарощував свою агресію

Політика Владіміра Путіна не припиняє бути агресивною та провокативною. Кремлівський диктатор багато років поспіль здійснював злочини щодо незалежних країн, однак, на жаль, світові лідери не надавали цьому потрібного значення.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative шифровка Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що нещодавня атака по Києву 8 липня є не випадковою, а навпаки символічною напередодні саміту НАТО. Він зазначив, що Путін хотів показати, що Росія "контролює" весь перебіг подій та є начебто ключовим гравцем на світовій арені.

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Відповідь світу на російську агресію

Уріель Епштейн наголосив, що світові лідери у відповідь на неприпустиму атаку по дитячій лікарні у "Охматдиті" та інші руйнування у Києві майже ніяк не відреагував. Однак Україна досі має певні обмеження щодо атак по території країни-агресорки.

Це слабкість, яку використовує Путін. Кожного разу, як тільки він бачить, що світ мовчить на його провокації, то не зупиняється, а йде далі,

– сказав він.

За словами виконавчого директора Renew Democracy Initiativ, це відбувається ще із 2000 року, коли Росія бомбила Чечню, тоді вільний світ не відреагував. У 2008 році вона напала на Грузію, у 2014 Путін віддав наказ окупувати Крим, а у 2015 бомбив Сирію. Епштейн зауважив, що на всі ці дії світові лідери ніяк не відповідали, щоб зупинити агресора.

Врешті-решт, у 2022 році Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. І це був логічний для неї крок, адже Путін відчув вседозволеність. Якщо найближчим часом НАТО ніяк не відреагує на останню атаку по Києву, то такі провокації відбуватимуться і надалі, бо Путін розуміє лише силу,

– висловився він.