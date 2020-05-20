Онлайн продаж продуктів харчування: як карантин стимулював українців

Після запровадження карантинних заходів в Україні значно виріс попит на послуги онлайн фуд-рітейлу.

У березні-квітні 2020 року онлайн продажі продуктів харчування в Україні стрімко збільшилися. Ця тенденція спостерігалася в усіх містах, де є компанії з фуд-рітейлу, але найбільшим він був у обласних центрах.

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Порівняно з докарантинним періодом кількість замовлень у квітні зросла на 74,5%, – відзначає генеральний директор Zakaz.ua Андрій Курський. – Весь цей час ми нарощували наші операційні можливості, набирали нових складальників і кур’єрів, а також збільшували сервісні потужності.

За даними agronews.ua, в Україні частка онлайн фуд-рітейлу в згальному продажі продуктів менша 1%, а загальна частка e-commerce близько 5-6% (у провідних країнах світу – 25-30%).

Як у карантин працюють ринки?

Кабмін України вже значно пом’якшив карантинні правила і дозволив працювати ринкам. Але вони відкрилися не в усіх містах. До того ж є проблем з логістикою – споживачі не можуть доїхати ло ринків, бо транспорт – як міський, так і міжміський – поки що не працює лише частково. Через це аграрії, які вже продають свою продукцію на ринках, не можуть її реалізувати і несуть збитки.

Детальніше про це у статті "Ринки запрацювали, але збитки фермерів ростуть: як це вплине на ціну продуктів".

Якими будуть ціни на продукти?

Найближчим часом ціни на продукти не будуть зростати. Так вважає голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

На думку експерта, ціни буде стримувати низька купівельна спроможність українців, а також той фактор, що зараз на ринку України йде висока конкуренція між вітчизняними та імпортними продуктами.

А що буде далі? Чи здорожчають продукти? Читайте в матеріалі "Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі".