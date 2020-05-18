Урожай-2020 і ціни: чому продукти в Україні коштують дорожче, ніж в Європі

Вітчизняні та імпортні продукти ведуть боротьбі на ринку України, і це суттєво стримує зростання ціни.

Низька купівельна спроможність українців суттєво стримує зростання цін, але все одно Україна зараз на тому рівні, коли більшість продуктів уже коштують дорожче, ніж в Європі. Так заявив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко в коментарі "Слово і діло".

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Коли імпорт дешевшає, знижується в ціні й вітчизняна продукція, – каже економіст. – Але в будь-якому разі ціна на внутрішньому ринку вже не може бути нижчою, ніж, наприклад, у Польщі. Якщо ціна в Польщі не падатиме, то ніяка внутрішня купівельна спроможність не вплине на зниження цін… Зараз підстав для подальшого зростання немає. Але кожні два тижні можуть змінити ситуацію.

Що подорожчало найбільше?

Від початку 2020 року, за даними Державної служби статистики, найбільше подорожчали цибуля, гречка та яблука.

Так, за січень – квітень вартість цибулі зросла до 18,5 гривні за кілограм (на 105,1%), гречана крупа – до 35,4 гривні за кілограм (на 27,4%), яблука до 27,4 гривні за кілограм (на 18,1%).

Якою буде ціна на хліб і крупи?

За прогнозами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, у 2020 році в Україні зберуть лише 60 мільйонів тонн зернобобових і зернових культур. Причини – погодні умови (спочатку заморозки, потім посуха) та економічні фактори через епідемію коронавірусу.

За словами Дорошенка, урожай зернових в Україні справді буде меншим на кілька мільйонів тонн, ніж традиційно, але зараз конкретно прорахувати складно – все залежатиме від погоди, зокрема, дощів.

Але скільки б ми не зібрали зернових, на ціну хліба та крупи це практично не вплине. Лише на гречку, бо все інше ми збираємо більше, ніж споживаємо. Кукурудза, пшениця та все інше переважно йдуть на експорт, – зазначив експерт.

В той же час, Дорошенко наголосив, що наразі не зрозуміло, скільки в Україні зберуть жита. І це може вплинути на ціну чорного хліба, бо наша країна – імпортер цього виду зерна.

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Для порівняння: скільки зерна зібрали в 2019 році?

Торік в Україні було зібрано 69,1 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Це на 14,4% більше, ніж у 2018-му.

2019-й взагалі був успішним для аграріїв – порівняно з попередніми роками зросла врожайність практично всіх культур, крім жита, гречки й рису. Найбільше тоді постраждала гречка, якої зібрали лише 0,09 мільйонів тонн (на 38,5% менше, ніж у 2018-му).