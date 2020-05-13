Верховна Рада взялася за Державний аграрний реєстр

Верховна Рада України розгляне законопроєкт щодо створення Державного аграрного реєстру.

Про це вказано в порядку денному засідання комітету ВР з питань аграрної та земельної політики, що опублікований на сайті парламенту.

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У порядку денному, зокрема, прописаний робочий план комітету:

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (р.№2280, друге читання).

Розгляд за умови наявності висновку ГНЕУ.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції (р.№3295, н.д. С.Чернявський та ін.).

Тобто депутати спочатку мають отримати висновок Головного науково-експертного управління, а вже потім почати розгляд документу.

Чим важливий законопроєкт №3295?

Наприкінці березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №3295 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції".

Підтримка виробників, зокрема, – зараз надзвичайно гостре питання. Через посуху і заморзки в Україні цьогоріч уже постраждало мінімум 10-15% всіх посівів, повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Це приблизно 500 тисяч гектарів засіяних угідь. Для компенсації втрат знадобиться сума близько 2,5 мільярда гривень.

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Де Кабмін візьме гроші?

У міністерстві вважають, що ситуацію ще не критична, але готують пропозиції, як саме Кабмін має компенсувати збитки аграріїв. Просто перенаправити частину коштів з 4 мільярдів гривень державної підтримки, яка вже запланована урядом, нема можливості, бо програми вже розписані. Тому Кабмін розглядає варіант із внесенням змін у ст. 17 законопроєкту №3295 "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Внесення відповідних змін у цей законопроєкт дозволить знайти необхідні 2,5 мільярда гривень на компенсацію втрат агропідприємцям, чиї урожаї постраждали від непогоди.