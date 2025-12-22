Чи варто висаджувати ялинку біля будинку?

Річ у тім, що коріння дерев, зокрема й хвойних, може змінювати вологість ґрунту, тим самим викликаючи усадку або ж спучування (збільшуватися в об'ємі). Через це фундамент будинку може зміститися, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Geotechnical and Geological Engineering.

Саме тому у статті від Forest Research йдеться про те, що під час висадки дерев потрібно врахувати такі моменти:

  • Умови ділянки для дерева – уникайте дерев, які можуть зазнати хвороб внаслідок зміни клімату.
  • Дерева треба садити так, щоб це не перешкоджало руху – якщо це біля власного будинку, то так, що це не заважало пройти, або щоб не заважало сусідським ділянкам.
  • Коріння дерев впливають на фундамент – садити дерево занадто близько до будівлі не варто. Краще тоді розглянути посадку декоративних чагарників тощо.
  • Для дерева потрібно забезпечити достатньо місця для розвитку та росту.

Зауважте! Між деревом та фундаментом варто дотримуватися відстані приблизно 3 – 5 метрів – для невеликих дерев. Для великих дерев – відстань має бути більшою.

Які існують правила щодо висадки?

Якщо висаджувати кущі, за нормами, варто на відстані 1 метра від межі сусідньої ділянки, то дерева – на відстані від 4 до 6 метрів від ділянки, відповідно до встановлених Державних будівельних норм у 2019 році.

Річ у тім, що якщо крона дерева складає десь 9 метрів, то його потрібно садити так, щоб відстань становила не менше 4,5 метра від сусідів.

Якщо ж дерево було висаджено до 1 жовтня 2019 року й виросло так, що не відповідає нормам, зрізати його не потрібно.

Цікаво, що за кордоном норми щодо висадки дерев відрізняються. Наприклад, в США мінімальна відстань від сусідської ділянки – від 2 до 5 метрів. А у Європі ці правила суворіші.

Як правильно купляти ялинку без штрафів?

  • В Україні за придбання ялинки без необхідних документів можуть накласти адміністративний штраф, бо така покупка вважається порушенням природоохоронного законодавства. Розмір санкції коливається від несуттєвих до значних сум.

  • Щоб уникнути штрафів потрібно звертати увагу на наявність чипа або штрихкоду на ялинці, що підтверджує її легальне походження. Така маркування засвідчує, що дерево зрубали й продали відповідно до вимог.

  • Купівля нелегальної ялинки не лише тягне за собою фінансову відповідальність, але й сприяє зростанню незаконної вирубки хвойних дерев.