Чи варто висаджувати ялинку біля будинку?

Річ у тім, що коріння дерев, зокрема й хвойних, може змінювати вологість ґрунту, тим самим викликаючи усадку або ж спучування (збільшуватися в об'ємі). Через це фундамент будинку може зміститися, передає 24 Канал з посиланням на дослідження Geotechnical and Geological Engineering.

Саме тому у статті від Forest Research йдеться про те, що під час висадки дерев потрібно врахувати такі моменти:

Умови ділянки для дерева – уникайте дерев, які можуть зазнати хвороб внаслідок зміни клімату.

Дерева треба садити так, щоб це не перешкоджало руху – якщо це біля власного будинку, то так, що це не заважало пройти, або щоб не заважало сусідським ділянкам.

Коріння дерев впливають на фундамент – садити дерево занадто близько до будівлі не варто. Краще тоді розглянути посадку декоративних чагарників тощо.

Для дерева потрібно забезпечити достатньо місця для розвитку та росту.

Зауважте! Між деревом та фундаментом варто дотримуватися відстані приблизно 3 – 5 метрів – для невеликих дерев. Для великих дерев – відстань має бути більшою.

Які існують правила щодо висадки?

Якщо висаджувати кущі, за нормами, варто на відстані 1 метра від межі сусідньої ділянки, то дерева – на відстані від 4 до 6 метрів від ділянки, відповідно до встановлених Державних будівельних норм у 2019 році.

Річ у тім, що якщо крона дерева складає десь 9 метрів, то його потрібно садити так, щоб відстань становила не менше 4,5 метра від сусідів.

Якщо ж дерево було висаджено до 1 жовтня 2019 року й виросло так, що не відповідає нормам, зрізати його не потрібно.

Цікаво, що за кордоном норми щодо висадки дерев відрізняються. Наприклад, в США мінімальна відстань від сусідської ділянки – від 2 до 5 метрів. А у Європі ці правила суворіші.

Як правильно купляти ялинку без штрафів?