Ахметов може відключати електрику, – політолог про "неоголошену війну" олігарха з Зеленським

У ЗМІ говорять про так звану неоголошену війну між олігархом Рінатом Ахметовим та президентом Володимиром Зеленським. Наскільки глибокий конфлікт і чи існує він взагалі – невідомо. Однак є кілька моментів, які це доводять.

Чи існує "неоголошена війна"

В ефірі 24 каналу політолог Ігор Петренко запевнив, що напруженість відносин між Ахметовим та Зеленським існує. Він назвав певні показники, на які варто звернути увагу.

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Риторика телеканалів

Петренко заявив, що доказом цієї війни є зміна риторики на певних телеканалах, які можуть бути причетними до Ахметова.

Канали стали критичніші до влади. Сам Ахметов каже, що критика в цих медіа – це питання до влади, яка нібито робить якісь неправильні речі. Однак ми ж розуміємо, як формується інформаційна політика. Ігор Петренко Політолог

Ситуація з Разумковим

Ще один момент, на думку Петренка, це питання ексспікера Ради Дмитра Разумкова, його позиції і тих речей, які він робив щодо олігархічного закону.

Ахметов найголосніше виступав проти ухвалення закону,

– запевнив політолог.

"Наступний етап – створення міжфракційного об'єднання (Разумковим – 24 канал). Так, тут нічого особливого і в нас безліч таких об'єднань. Однак теоретично це може бути створення групи, що буде проблемою", – додав він.

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Петренко: Влада має важелі впливу на олігарха

За словами політолога, зараз 2 сторони підвищують відповідні ставки.

"Не забуваймо, що влада має важелі впливу і відповідні ресурси. Є РНБО, правоохоронні органи та інші інстанції, які можуть долучитися", – зауважив Петренко.

Водночас проблема полягає в тому, що Ахметов за роки діяльності здобув собі значний ресурс – це володіння частиною ВВП країни, енергетичний ресурс.

Все каміння летітиме у владу. Зокрема, у Зеленського,

– запевнив політолог.

Найімовірніше, українці відчують цю "війну"

Зеленський намагається виробити правила гри, які будуть максимально рівні для всіх суб'єктів. Мовиться про деолігархізацію. Головне питання у цьому – мінімізація впливу бізнесу на політику.

Ахметов – це, все ж таки, один з найсильніших гравців серед усіх олігархів, які є в Україні,

– наголосив Петренко.

"Це впливатиме і на економічний стан. Це буде залежати від того, на що готові йти сторони. Якщо це буде реально серйозно – буде багато рішень щодо бізнесу і активів. Водночас Ахметов використовуватиме і питання енергетики, постачання, можливі відключення та інше. Зрозуміло, ми відчуватимемо це протистояння", – підсумував політолог.

Він зазначив, що шансів для іншого розвитку подій фактично немає. Буде турбулентність і в політичній, і в економічній площині.

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