Меморіал воїнам Армії УНР – Української Народної Республіки – у місті Ананьїв Одеської області облили фарбою та закидали яйцями. Трапилося це в ніч з 17 на 18 березня. За інфорамцію до причетних зловмисників обіцяють грошову винагороду.

Про це розповіли працівники благодійного фонду "Героїка" на своїй сторінці у Facebook.

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Фонд обіцяє виплатити грошову винагороду – 10 тисяч гривень – за інформацію про зловмисників. Адже краще працювати на випередження і ловити тих, хто нападає на пам'ятники українським воякам. Поки ці ж злочинці не почали нападати на дійсних українських військових.

У повідомленні також йдеться, що цей "акт вандалізму є політичною акцією проросійських сил", які координують з Росії.



Понищений пам'ятник українським військовим

Пояснюють таку позицію у фонді результатами розслідування міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm щодо, власне, нищення українських військових пам'ятників. Волонтери запевняли, що такі акції виконуються за вказівкою помічника президента РФ Путіна – Владислава Суркова, а також керівника Інституту країн СНД і депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, за яким стоїть "Газпромом" та його гроші.