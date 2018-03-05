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Активісти зустріли вихід Крисіна з суду плювками та копняками: фото, відео

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Увечері 5 березня, коли підозрюваний в організації вбивства журналіста В'ячеслава Веремія тітушковод Юрій Крисін вийшов із будівлі Дарницького районного суду Києва, на нього напали активісти націоналістичних спільнот. У суді відбувалося слухання його справи.

Зокрема, про це пише спільнота C14 на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що усю дорогу до зупинки громадського транспорту, де Крисін сів у маршрутку, активісти супроводжували його плювками та "словами, на які він заслуговує".

У цей момент поряд із Крисіним йшли два правоохоронці та близько 20 поліцейських за усім спостерігали, але не втручалися, передає УНІАН.

За інформацією ЗМІ, активісти також кидали сніжки у тітушковода та декілька разів його вдарили, натомість він жодним чином не реагував.

Додамо, що Крисін не виходив із приміщення суду після засідання понад годину, а перед його появою на вулиці один із координаторів активістів попросив усіх не кидати у Крисіна сніжки та не бити його, аби в нього не було можливості уникнути наступного засідання під приводом того, що після побиття він лікується.

Націоналісти побили Крисіна біля Дарницького райсуду: відео

Фото: "Українська правда", С14

Нагадаємо, 26 лютого до дитячого відділення Інституту серця завітали активісти та учасники АТО, аби відвідати Крисіна. Зокрема, вони принесли йому отруту та облили зеленкою. Крім того, 4 березня активісти завітали до його будинку.

Що відомо про вбивство Веремія? Журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Тоді він разом із колегою повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської та Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі з бейсбольними бітами та зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер в лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

Хто такий Юрій Крисін? Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста, оскільки Крисін у суді визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством та рекетом.

Теги: Новини України Фотоновини Судді Новини Києва Тітушки Євромайдан
Джерело: 24 Канал
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