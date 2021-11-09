Активно користуються фейками: у поліції відкрили понад 200 справ за підробку COVID-сертифікатів

В Україні працює 1 400 мобільних рейдових груп поліції. Правоохоронці щодня перевіряють дотримання карантинних норм і обмежень, а також виявляють підроблені сертифікати вакцинації.

Про це в ефірі програми на одному з українських телеканалів розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко. За його словами, з початку листопада виявили понад 200 випадків використання фейкових сертифікатів.

До теми Спіймали з підробленими сертифікатами вакцинації: в аеропорту "Бориспіль" виявили порушників

"За останні 2 тижні відкрили 210 кримінальних проваджень за підроблення "коронавірусних" документів", – зауважив Клименко.

Поліція моніторить ситуацію

Окрім цього, від початку листопада мобільні рейдові групи склали 4,8 тисячі постанов та майже 27 тисяч проколів за порушення маскового режиму. Загалом по Україні щодня працює 1 400 таких груп.

"Плюс до цього, є 12 тисяч працівників – це патрульні й дільничні офіцери, які щоденно, попри основну роботу, контролюють дотримання карантинних обмежень", – додав Клименко.

Від початку 2021 року в Україні склали 112 тисяч протоколів за порушення карантинних вимог. У поліції контролюють правильність складення таких протоколів. Є питання й до судів, щоб усі документи опрацьовували вчасно.

"За останні 2 тижні у нас всі протоколи складені на високому рівні, працівників постійно моніторять", – резюмував Клименко.

Фейкові COVID-сертифікати в Україні: що відомо

Працівники Нацполіції масово виявляють фальшиві сертифікати вакцинації та негативні ПЛР-тести. За цими фактами відкрили понад 800 кримінальних проваджень.

На Львівщині викрили фабрику з виготовлення підроблених "коронавірусних" документів. Шахраї заробляли понад 3 мільйони гривень на фейках щомісяця.

Такі "послуги" мають найбільше попиту в Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Усі поліцейські зобов'язані отримати 2 дози вакцини від коронавірусу, щоб приступити до роботи. Станом на нині, щеплення мають 95% правоохоронців, а понад 400 з них відсторонили від роботи через відсутність імунізації від COVID-19.