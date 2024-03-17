О 12 годині – в автозак: у Росії почалися затримання учасників акції "Опівдні проти Путіна"

У Росії зафіксували масові затримання росіян, які вирішили долучитися до акції "Опівдні проти Путіна". Повідомляється, що поліція затримала й звичайних виборців, які просто прийшли проголосувати о 12 годині.

Зазначається, що ідея акції "Опівдні проти Путіна" полягає у тому, щоб о 12:00 прийти на виборчу дільницю та проголосувати проти Путіна або ж зіпсувати бюлетень. Ще до смерті цю пропозицію підтримав опозиціонер Олексій Навальний.

Дивіться також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Затримання опівдні

У мережі публікують кадри затримання росіян, які прийшли на виборчі дільниці проголосувати об 12:00. Ймовірно, причиною є акція "Опівдні проти Путіна", яку організувала опозиція.

Повідомляється, що у різних регіонах Росії було затримано щонайменше 63 людини. Зокрема, 26 людей було затримано у Казані, ще 12 – у Москві, шестеро – у Санкт-Петербурзі, по троє – у Волгограді. Челябінську, Рязані. Окрім цього, затримання були в Уфі. Петрозаводську та інших містах країни.

Затримання у російських містах опівдні: дивіться відео

Як розповіли російські ЗМІ, в одній з казанських дільниць поліція заборонила голосувати молоді, яка прийшла віддати голос опівдні. Правоохоронці попросили їх "прийти пізніше".

Кажуть заходьте пізніше, через годину-дві. Або ми зараз йдемо, або нас затримують,

– розповів один з виборців.

Тих, кого все ж затримали, відвезли до поліцейського відділку. Зазначається, що їх відпустили без оформлення протоколу. У чому була причина затримання, росіянам не повідомили.

Поліція затримувала тих, хто голосував опівдні: дивіться відео

Вибори в Росії: останні новини